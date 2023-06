Le jeu fatal de mon amant

Sonja, architecte de renom, est séparée de son mari, Jason. Elle tente de l'oublier en fréquentant un autre homme. Mais elle n'arrive pas à se résoudre à signer les papiers du divorce. Elle choisit alors de mettre fin à cette relation et de redonner une chance à son couple. Sonja et Jason partent tous les deux vivre dans un chalet, en pleine forêt, afin de voir s'ils peuvent encore sauver leur couple. Là, ils rencontrent leur voisine, Clare. Mais celle-ci cache quelque chose et, peu à peu, Sonja commence à s'en méfier. Pourquoi est-elle venue habiter dans un endroit aussi isolé ? Sonja ne le sait pas encore, mais sa vie va être totalement chamboulée...