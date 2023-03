Le jeu mortel d'un fan

Animatrice de radio, Shannon utilise son émission-débat pour discuter de sa vie amoureuse et de sa rupture avec Gavin. Hailey, son producteur, lui propose de tourner une émission de radio spéciale pour qu’elle puisse trouver l’amour et lui présente Ian, un premier prétendant. Blessé de voir Shannon avec un autre homme, Gavin la supplie de revenir vers lui. Shannon éprouve encore des sentiments pour lui. Avant son deuxième rendez-vous avec Ian, elle apprend que celui-ci a été tué. Shannon soupçonne Gavin, mais celui-ci nie être lié à sa disparition. Elle retombe donc dans ses bras. Cette nouvelle relation entre Shannon et Gavin ne plaît pas du tout à Hailey qui va s’interposer dans leur relation...