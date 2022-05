Le jour où ma fille a été enlevée

Shannon et sa fille, Brooke, viennent d’emménager dans une nouvelle ville et la jeune fille regrette son ancienne vie. Un jour, au lycée, elle rencontre Corey et croit voir en lui un nouvel ami. Hélas, Hunter, le frère de Corey, anéantit très vite tous ses espoirs. Peu fréquentable et couvert de dettes, Hunter enlève Brooke afin de demander une rançon à sa mère. Corey et son meilleur ami, Eric, se retrouvent pris malgré eux dans l’engrenage. Refusant d’appeler la police par peur des représailles, Shannon part seule à la poursuite des ravisseurs.