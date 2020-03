Le lycée des secrets

Chloé et sa mère déménagent à San Francisco. Dans sa nouvelle école, la jeune fille fait la connaissance de la rédactrice du journal du lycée, Clara, qui lui propose de faire un article sur les cheerleaders. Chloé intègre l’équipe et relate les agissements de l’entraîneur, madame Dot, qui mène l’équipe d’une main de fer, allant jusqu’à humilier, voire blesser les filles. Chloé se lie petit à petit d’amitié avec certaines d'entre elles, ce qui rend Clara de plus en plus jalouse.