Le lycée des vanités

Erin, adolescente sans histoire, et dont la mère est shérif, commence à fréquenter Taylor, star de l'équipe de base-ball de son lycée. Ce dernier la convainc de lui envoyer par texto des photos d'elle en petite tenue. Lorsqu'il se retrouve pour la première fois seul avec elle dans sa chambre, alors que ses parents sont absents, il tente d'avoir des relations sexuelles avec la jeune fille, mais elle ne se sent pas prête. Devant son refus, il la menace d'envoyer ses photos érotiques à tout le lycée. En voulant l'en empêcher, Erin pousse le jeune homme dans les escaliers et le tue accidentellement. Désemparée, elle décide de l'enterrer dans un terrain vague avec l'aide de son amie, Joanna, qui a aussi été victime de chantage de la part de Taylor. Alors que sa mère mène l'enquête, Erin se rapproche de Jimmy, le grand frère de Taylor.