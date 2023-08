Le mauvais choix de ma meilleure amie

Lacey et sa meilleure amie, Tara, arrivent au campus pour leur première année à l’université. Leurs mères les encouragent à rejoindre la sororité de Kappa Tau Pi où elles sont elles-mêmes allées en leur temps. Ce recrutement cause des tensions entre les amies de toujours et quand Tara est assassinée, la police considère tout de suite Lacey comme le suspect numéro un. Elle décide de découvrir elle-même qui a tué Tara.