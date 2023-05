Le meurtre en héritage

Charles, Renee et sa fille, Amy, forment une famille recomposée et heureuse. Quand Andrew, un jeune homme âgé de 19 ans, sonne à leur porte et prétend être le fils illégitime de Charles, leur univers bascule. Renee et Amy l'accueillent à bras ouverts, mais Charles s'en méfie. Il n'a pas tort car Andrew, qui s'appelle en réalité Owen, est un garçon dangereux.