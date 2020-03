Le pacte des tricheuses

Meredith et Heather vont bientôt terminer le lycée. Avant d'entrer à la faculté, elles doivent passer le contrôle d'évaluation terminal qui déterminera dans quelle université elles peuvent espérer être admises. Meredith, travailleuse et intelligente, décroche une très bonne note mais celle d'Heather est trop faible pour lui ouvrir les portes de l'établissement de ses rêves. Kylie est dans le même cas. Depuis qu'elle est arrivée dans le lycée de Meredith et de Heather, qui étaient jusque-là les meilleures amies du monde, Kylie se moque systématiquement de la première et a attiré à elle la seconde. Kylie demande à Heather de proposer un marché à son ancienne amie : moyennant une somme d'argent, Meredith devra passer le contrôle d'évaluation terminal de Heather à sa place. Meredith accepte car son père ne peut plus faire régler les soins médicaux du frère de Meredith, handicapé moteur. Heather obtient donc une très bonne note. Mais quand Kylie aborde, à son tour, Meredith pour lui proposer le même marché, celle-ci refuse car elle n'a pas oublié la méchanceté de Kylie à son égard. Jordan, le petit ami de Kylie, avait été mis à contribution pour fabriquer les fausses pièces d'identité nécessaires à la fraude. Il convainc à son tour Meredith de passer l'examen pour lui. Kylie doit menacer Meredith de la dénoncer à la police pour qu'elle accepte, finalement, de passer son examen. Mais pour se venger, Meredith fait exprès de le rater. Folle de rage, Kylie tue accidentellement Meredith en la poussant d'un escalier...