Le plan cruel de ma jumelle

Emily est une jeune femme battue par son petit ami, Jared. Un soir, en pleine nuit, elle décide de s’enfuir. Son amie Lenah la récupère et la conduit dans leur ville d’origine. Elle lui explique qu’elle doit partir s’occuper de sa mère malade quelque temps et lui laisse sa maison et sa boutique d’antiquités pendant ce temps-là.