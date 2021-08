Le plan cruel de ma jumelle

Emily est une jeune femme battue par son petit-ami, Jared. Un soir, en pleine nuit, elle décide de s’enfuir. Son amie Lenah la récupère et la conduit dans leur ville d’origine. Elle lui explique qu’elle doit partir s’occuper de sa mère malade quelques temps et lui laisse sa maison et sa boutique d’antiquités pendant ce temps-là. Emily se fait menacer par un homme, Blake, qui lui ordonne de quitter la ville et l’appelle Charlotte. Sa nouvelle voisine, Vera, une dame âgée, a également l’air de la prendre pour quelqu’un d’autre. En travaillant dans la boutique d’antiquités, Emily fait la connaissance de David, un jeune homme qui lui achète un bureau pour sa fille. Elle doit lui livrer le lendemain soir, et peut-être rester dîner. En ville, Emily remarque qu’une agente immobilière, Linda, la regarde mal, et décide d’aller lui parler. Elle apprend que Linda est la veuve d’un homme qui s’appelait Trevor, et que ce dernier avait une liaison avec une autre femme, Charlotte. Il est mort il y a quelques mois. Emily comprend qu’elle a probablement une soeur jumelle, Charlotte, et part à sa rencontre. Les deux soeurs sont ravies de se rencontrer, mais Emily n’est pas au bout de ses peines. Charlotte se fait la même coupe de cheveux qu’elle et lui tend un piège en attirant Blake, le frère de Trevor, chez Emily pour qu’il l’attaque et que Charlotte puisse le tuer. Son plan se déroule presque comme prévu mais Blake ne succombe pas à sa blessure. Emily commence à enquêter sur sa soeur, et cette dernière décide de couvrir ses traces en tuant la voisine d’Emily, Vera, qui avait des preuves contre elle. Charlotte se rend ensuite chez Jared, l’ex d’Emily, en se faisant passer pour elle, pour le provoquer. Jared retrouve Emily et essaye de l’attaquer mais il se fait renverser par une voiture et meurt. Emily apprend l’existence d’une vidéo de surveillance qui prouverait que Charlotte a tué Trevor, elle se rend donc chez elle pour la trouver. Charlotte arrive et elles se battent. Emily est laissée pour morte. Charlotte appelle David en se faisant passer pour Emily, et quand il la reconnait, elle finit par l’attaquer et enlever sa fille. Emily, remise sur pieds, retrouve Charlotte dans la boutique d’antiquités et arrive à la neutraliser. Elle commence une nouvelle vie avec David et Alizée.