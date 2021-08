Le prédateur de ma fille

Alison emmène son petit frère Kevin à la marina. Il a été invité à faire une sortie en bouée par un camarade de l’école, Jim, dont la mère Susan Conrad est la directrice du Beach Club. Sur la plage, Alison retrouve son amie Rachel et son petit ami Carson, le frère de Jim. Pendant la sortie bouée, Jim et ses copains se moquent de Kevin, et ils détachent la bouée sur laquelle il se trouve, l’éloignant ainsi du bateau. Il se fait alors attaquer par un requin. Alison, qui le voit depuis le rivage, se jette à l’eau pour le sauver, mais elle est elle aussi prise pour cible par le squale. Heureusement, le pilote du bateau, Daniel, plonge et sauve Alison et Kevin. Mais étrangement, le jeune homme s’éloigne à l’arrivé de la police. Le lendemain, Alison n’arrive pas à redémarrer sa voiture en sortant du lycée. On comprend que c’est Daniel qui l’a trafiquée. Celui-ci arrive alors et lui propose de la raccompagner chez elle. Sur place, Diana invite Daniel à dîner le soir même. Il fait la connaissance de toute la famille Hooper, ainsi que de Carson, le petit ami d’Alison. Le lendemain, Carson aperçoit Daniel à la marina et décide de le suivre jusque chez lui. Il attend son départ pour pénétrer chez lui. Dans sa cuisine, il trouve un portefeuille avec la pièce d’identité de Daniel, mais la photo ne lui ressemble pas, et il la photographie avec son téléphone. Malheureusement, Daniel revient. Carson réussit à se sauver, mais Daniel a eu le temps de le voir. Ce dernier décide donc de se rouer de coups lui-même pour faire croire à un cambriolage à son domicile. Il se rend chez les Hooper, qui l’invitent à loger chez eux quelques jours, au grand dam de Carson, qui essaie en vain de mettre en garde Alison. Le soir même, Ali et Rachel se rendent à une soirée sur la plage et Rachel propose à Daniel de l’accompagner. Carson se sent rassuré de voir Daniel se désintéresser d’Alison. Daniel finit par emmener Rachel sur son bateau et ils couchent ensemble. Le lendemain, au lycée, Alison apprend que ses photos ont été sélectionnées pour l’exposition artistique de la ville qui a lieu au beach club. Kevin rentre de l’école avec un œil au beurre noir. Ted, son beau-père, essaie de lui parler, mais l’enfant s’enferme dans sa chambre. Daniel le rejoint et lui explique qu’il ne doit plus se laisser faire à l’école. Il lui donne alors un couteau. Puis Kevin et Alison laissent entendre qu’ils se porteraient mieux si Ted n’était plus là. Alors que Ted part en déplacement, Daniel lui demande s’il peut le déposer à la marina. Pendant le trajet, il l’asperge de bombe lacrymogène et l’étrangle, avant de l’amener à son bateau et de le donner à manger au requin. Alison demande à Carson de l’accompagner à son expo. A ce moment-là, Carson voit Daniel qui les écoute derrière la porte. Plus tard, il va le retrouver sur son bateau et le menace de montrer à la police la pièce d’identité qu’il a prise en photo s’il n’est pas parti le soir même. Daniel imite alors l’écriture d’Alison et laisse un mot sur le pare-brise de Carson, lui donnant rendez-vous sur les quais à 19h00. Le jeune homme s’y rend donc, mais c’est Daniel qui l’accueille. Il l’assomme et l’accroche à un treuil pour le faire descendre dans la mer et le donner lui aussi à manger au requin. Puis il utilise son portable pour envoyer un SMS à Alison et lui faire croire que Carson n’est plus disponible pour l’accompagner à son expo. Très déçue, Alison demande à Daniel de l’accompagner à la place de son petit ami. A l’exposition, Daniel finit par embrasser Alison. Le lendemain, Daniel apporte le petit-déjeuner au lit à Alison, qui le repousse en lui expliquant que leur baiser ne voulait rien dire. Daniel s’énerve et Diana intervient pour le faire sortir de chez eux. L’après-midi, Alison parle des avances de Daniel à Rachel. U...