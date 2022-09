Le rêve brisé de ma fille : Droguée par sa coach - Partie 1

Kelly et Scott élèvent leur fille adolescente, Amelie. Le rêve de la jeune fille est d’être capitaine de l’équipe des cheerleaders de son lycée. La coach, Nina, a pour ambition de mener ses élèves jusqu’au championnat national. Elle-même, ancienne cheerleader, est en quête du titre de championne en tant que coach. Pour parvenir à ses fins, elle pousse les jeunes filles à prendre des stéroïdes afin de les rendre plus puissantes. Les parents d’Amélie s’aperçoivent que leur fille a développé un comportement agressif. Effrayés de constater qu’Amelie délaisse ses études pour se consacrer presque exclusivement au cheerleading, Scott et Kelly retirent leur fille de l’équipe.