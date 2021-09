Le rêve brisé de ma fille : L'île du scandale (avec Gina Holden)

Blake est une lycéenne sérieuse qui rêve d’être plus populaire. Quand Mason, son petit ami, publie une vidéo d’elle en train de chanter sur les réseaux sociaux, sa vie bascule. Admirée par ses camarades et repérée par une agente, sa carrière de chanteuse s’apprête à décoller. D.C. Conway, une star de la pop, décide de la prendre sous son aile et l’invite à enregistrer ses chansons sur son île. Blake s’éloigne alors de sa mère et de ses amis, sans savoir qu’elle court droit dans un piège tendu par le chanteur. Michelle, sa mère, est bien décidée à la sauver des griffes de ce prédateur.