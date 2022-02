Le secret de Clara

Après avoir reçu une balle lors d'une enquête, Helen Clayton décide de quitter la police et de partir vivre dans une petite ville avec son mari, Mike, et leurs deux filles, Emma et Kate. Dès leur emménagement, les phénomènes étranges s'enchaînent, les rumeurs sur la maison hantée vont bon train et leur voisin est un peu trop présent. La plus jeune des filles, Kate, a une amie imaginaire, Clara. Kate lui ressemble étrangement. Clara lui dit qu'elle n'est pas tombée de sa cabane par accident, mais que le voisin l'a poussée et tuée. Helen découvre qu'il s'agit de la petite fille qui est décédée vingt ans plus tôt et compte bien découvrir le fin mot de l'histoire…