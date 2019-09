Après le meurtre de sa mère, Sonya découvre un acte de naissance dans ses affaires. Il s’agit de celui d’une petite fille kidnappée vingt-cinq ans plus tôt, la fille de l’une des familles les plus riches de la ville. Avec l’aide d’un détective privé, Sonya remonte le temps et suit des pistes qui la mènent vers son passé.