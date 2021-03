Le secret du phare

Richard Palmer, gardien de phare sur une île, se remarie un an après avoir provoqué impunément la mort de sa première femme, Grace. Anna, sa nouvelle et jeune épouse, semble de nature inquiète. En plus d'être claustrophobe, elle entend des bruits étranges la nuit. La froide gouvernante de la maison, madame Argyle, dévouée au souvenir de Grace, ne lui rend pas la vie plus facile. Richard est endetté et sa maîtresse, Beth, le menace de dévoiler où il a caché le corps de Grace s'il ne paye pas ses dettes. Il compte sur l'héritage d'Anna, auquel il aurait accès si celle-ci était internée. Il fait tout pour la rendre folle et fait revenir son médecin, le docteur Shaw. Ce dernier lui apprend qu'Anna a grandi à l'hôpital à la demande de la justice après la mort suspecte de ses parents dans un incendie, même s'il n'a jamais été avéré qu'Anna était responsable de leur disparition.