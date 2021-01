Le sourire du tueur

Chauffeur routier, Keith Jesperson est quitté par sa femme et échoue à l'examen d'entrée dans la police montée canadienne. Débute alors sa folie meurtrière : humilié, il viole et tue des jeunes femmes et signe ses crimes d'un smiley avec le sang de ses victimes. Ne récoltant pas l'attention qu'il pense mériter, ce dernier écrit aux médias et à l'agent Gand pour revendiquer ses crimes.