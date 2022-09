Le tueur de la nuit

Katherine, avocate, est envoyée à la prison de Saint Quentin pour soutirer des aveux à Richard Ramirez, un tueur en série qui a sévi dans les années quatre-vingt. Aveux qui innocenteraient un autre détenu, condamné à mort. Richard Ramirez, coupable de plusieurs meurtres et viols, a été lui aussi condamné à la peine capitale. Il s’introduisait chez les gens pour les voler et les agresser, ce qui lui valût le surnom de « traqueur de la nuit ». Katherine, qui était adolescente à l’époque était fascinée par cet homme dont l’histoire a changé sa vie. Ses échanges avec le tueur vont la déstabiliser et vont l’amener à faire des révélations troublantes