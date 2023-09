Le visage de l'innocence

Cindy et Greg Kent mènent une vie paisible avec leur fille, Addy, et la fille de Greg, Rachel, installée chez eux depuis quelques mois. Un jour, Rachel est retrouvée inconsciente dans la boutique dans laquelle elle travaille après le lycée, son amie Leslie décédée auprès d’elle. Rachel raconte comment deux hommes les ont agressées et ont tué sa meilleure amie. Rachel retourne rapidement au lycée : elle raconte à qui veut l’entendre comment s’est déroulée l’agression et semble heureuse de l’attention que les médias et ses amis lui portent. Pendant ce temps, le détective Pam Cherfils mène l’enquête et découvre quelques invraisemblances dans le récit de la jeune fille...