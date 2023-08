Le visage de mon passé

Après un énième dérapage de son compagnon Jimmy, un chef de gang de Chicago qui vient de tuer plusieurs concurrents sous ses yeux, Melissa décide de témoigner contre cet homme qui est le père de sa fille. Comme le lui avait promis l'agent Rollins, en échange de sa coopération, elle bénéficie du programme de protection des témoins et s'envole sous une nouvelle identité vers une destination inconnue, en compagnie de sa fille, Becky. Dix ans plus tard, on retrouve donc Melissa, alias Erin, au lendemain de son mariage, filant le parfait amour avec Levon, un viticulteur du comté de Napa. Personne ne connaît son histoire, ni sa vraie identité et Erin a eu d'autant moins de mal à laisser son passé douloureux derrière elle que Jimmy est censé avoir été tué lors d'une descente de police il y a de nombreuses années. Mais quand la sœur de son mari, Katrin, qui est aussi sa meilleure amie, lui présente Warren, le doute s'immisce dans l'esprit de la jeune femme. Certes, cet homme n'a pas le même visage que Jimmy, mais il parle comme lui et dégage la même chose que lui.