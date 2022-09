Le voleur au grand coeur

Giorgio vole des vêtements de marque dans les boutiques des quartiers chics de New York et les donne à des gens dans le besoin, convaincu que tout le monde a le droit d'être bien habillé. Il rencontre une jeune étudiante en psychologie qui le prend en flagrant délit et le pousse à devenir le sujet de ses expériences afin de rééduquer ses élans impulsifs. Entre la prison et ce statut de cobaye, Giorgio choisit par défaut de suivre la jeune héritière arrogante et qu'il trouve très mal habillée. Mais au fil de son étude, Chanel découvre qu'un grand styliste se cache derrière ce voleur des bas quartiers et elle l'aidera à vivre autrement sa passion pour la mode.