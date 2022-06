Le vrai visage de mon mari

Après un très beau mariage, Sarah et de Kevin emménagent dans leur nouvelle maison, non loin de l’hôpital où Kevin, chirurgien, a pris la tête du service de cardiologie. Sarah fait la connaissance de son nouveau jardinier, monsieur Lasky, et devient remplaçante dans une école voisine. Mais elle souffre de problèmes cardiaques et son mari la pousse à prendre régulièrement des comprimés qui semblent lui donner d’étranges cauchemars. Il lui offre également des bijoux et des vêtements en insistant pour qu’elle les porte et lui demande de changer de coiffure. Il a également des accès de colère et Sarah se pose de plus en plus de questions à son sujet.