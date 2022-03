L'école du péché

Jason rêve de devenir musicien. Il doit, contre son gré, effectuer une année de plus au lycée catholique Sainte-Adeline. Sœur Sophia, une nouvelle recrue, est sa professeure principale. Mais cette dernière est, en fait, une jeune femme déséquilibrée qui a tué la vraie Sœur Sophia pour pouvoir se rapprocher du jeune homme. Elle est attirée par Jason et sa musique. Elle fait donc tout pour le séduire. Il succombe à la tentation, mais quand il se rend compte de son erreur, il cherche à mettre fin à cette relation. Sœur Sophia le fait alors chanter et tente de faire le vide autour de lui en commençant par se débarrasser de sa petite amie, Sara. Piégé, Jason met sa sœur dans la confidence afin qu'elle l'aide.