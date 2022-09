L'église du scandale

A Denmark, en Géorgie, se rejoue la tragédie d’Hamlet. Hannah, fille d’Hamilton Spears, fondateur de l’église de Shaker Pointe, pleure la mort de son père et découvre que sa mère, Martha, est devenue la maîtresse de Clay King, successeur annoncé du défunt pasteur. Inconsolable, Hannah se réfugie dans l’alcool jusqu’à ce qu’elle découvre une vidéo posthume dans laquelle son père exprime sa crainte d’être éliminé par Clay King et son fils Marcus, qui ont de grands projets pour l’église auxquels Hamilton n’adhère pas. Déterminée à faire la lumière sur la mort de son père, Hannah cesse de boire mais décide de simuler des problèmes d’alcool pour pouvoir mener l’enquête sans éveiller les soupçons. Elle se rapproche d’Oliver, le frère de Marcus, et les deux jeunes gens se déclarent leur amour. Mais Marcus meurt accidentellement après avoir violemment menacé Hannah, et Lance, le troisième frère King, veut tuer Hannah pour venger son frère. Devant les hésitations de Lance, son père lui prend l’arme des mains et tente d’abattre Hannah. Ayant touché Martha qui s’interposait, il se suicide. Martha se remet de ses blessures et Hannah prend la succession de son père à la tête de l’église, forte de l’amour d’Oliver.