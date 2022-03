L'enfant caché de mon mari

Allison a une vie de rêve. Elle exerce un métier qu’elle adore, est maman d'une fille brillante et elle est l'épouse d'un mari parfait. Son existence bascule le jour où ce dernier est victime d'un arrêt cardiaque. Juste avant de mourir, il lui annonce avoir un fils caché du nom de Joshua et lui demande de s’en occuper lorsqu’il ne sera plus là. Allison doit alors gérer de front le deuil de son mari et l’arrivée dans sa vie de ce jeune homme un peu étrange et de sa mère, qui rencontre des difficultés financières, dont elle a promis de s’occuper, un peu malgré elle.