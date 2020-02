L'enfant que l'on m'a volé

A San Fancisco, Tamara se promène seule avec sa petite fille de deux ans attachée dans une poussette quand tout à coup un inconnu kidnappe la petite Aubrey pendant que Tamara est au téléphone. Treize ans plus tard, madame Brent, professeur de mathématiques de la jeune Aubrey, désormais adolecente, croit reconnaitre la fille de sa meilleure amie Tamara. C'est son portrait craché au même âge. Profitant des difficultés en maths de la jeune Aubrey, elle propose à la famille de celle-ci que Tamara devienne sa tutrice. Avec les cours particuliers et la complicité naissante entre Tamara et Aubrey, les liens se resserrent. Mais Richard, le père d'Audrey mène son enquête sur le passé de Tamara.