L'enfant secret

A 17 ans, Katherine a accouché d'une fille qu'elle croit morte à la naissance. En réalité, Joyce, sa mère, l'a faite adopter pour ne pas gâcher l'avenir de sa fille. Vingt ans plus tard, Katherine et Chuck ont eu une autre fille, Haley. Atteinte d'une leucémie, elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Joyce se débrouille pour retrouver Libby, la fille aînée de Katherine et lui faire faire le don de moelle sans que personne ne se doute qu'elle appartient à la famille.