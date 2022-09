L'enfer de cristal

Brianna et Tom ont rendez-vous pour signer l’officialisation de leur divorce au 60e étage de l’UBX Tower. Leurs enfants n’ont pas pu se résoudre à cette séparation et lorsqu’ils découvrent à la dernière minute le moyen de convaincre leur père de changer d’avis, ils se précipitent dans un taxi pour arrêter leurs parents. A leur arrivée, ils se ruent vers les ascenseurs mais personne ne sait qu’une fuite de gaz s’est déclenchée dans un conduit d’aération. Une explosion gigantesque se produit et l’alarme incendie retentit dans tout le bâtiment tandis que des équipes d’intervention d’urgence se dirigent vers la tour. Au 60e étage, c’est la panique, craignant l’effondrement de l’immeuble, le personnel se presse vers les ascenseurs, tandis que Brianna tente en vain, de les raisonner et de les en dissuader. Brianna et Tom apprennent alors avec horreur que leurs enfants sont coincés dans un autre ascenseur, au 20e étage de la tour, avec pour tout moyen de communiquer un téléphone portable dont la batterie est presque vide.