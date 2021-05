L'enfer de Madison : Manipulation

Blake a été arrêté et emprisonné. Madison tente désormais de tourner la page. Tout s’annonce pour le mieux : elle s’entend à merveille avec sa soeur et un grand magazine de mode la prend en stage. Mais Blake ne reste pas derrière les barreaux très longtemps. Alors qu’il est transféré vers un nouveau centre de détention, il réussit à s’échapper. Désormais en cavale, il n’a qu’un objectif : retrouver Madison, qui l’obsède plus que jamais, et s’enfuir avec elle. Et il est bien décidé à l’avoir à ses côtés quoi qu’il en coûte…