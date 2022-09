L'enfer de Madison : Obsession

Madison Turner est une jeune étudiante en photographie. Sa colocataire l’ayant brusquement abandonnée, elle doit trouver au plus vite quelqu’un pour la remplacer. Si dans un premier temps elle envisage naturellement une fille, elle va finalement choisir un beau jeune homme, Blake. Dès le début, la cohabitation se passe à merveille. Mais Dylan, le petit ami de Madison, est très jaloux et se méfie tout de suite de ce nouveau colocataire. Et pour cause : Blake est en réalité un dangereux malfaiteur, qui a commis nombre de fraudes et de cambriolages. Quand son intérêt pour Madison vire à l’obsession, sa violence dépasse toutes les bornes…