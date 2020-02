L'envie d'être mère

Chelsea a dix-sept ans et vit seule avec son père. Elle rêve de partir en Allemagne, pays où sa mère disparue est née. Elle entretient une liaison avec Jeff, un homme marié. Le jour où elle lui annonce qu’elle est enceinte, Jeff fuit toute responsabilité. Chelsea décide alors d’assumer cet enfant toute seule. Elle trouve du soutien auprès d’Adam, un garçon de son lycée, qui est amoureux d’elle. Lorsque Sonia, la femme de Jeff, apprend que son mari la trompe, elle entre en contact avec Chelsea. Trois ans plus tôt, Greg, un garçon du lycée de Chelsea, a commis un braquage et s’est retrouvé en prison grâce au témoignage de la jeune fille. Sa sœur et lui kidnappent Chelsea et Sonia dans le but de leur soutirer de l’argent...