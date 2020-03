Les ailes du chaos

Le docteur Peter Axelrod, secrètement financés par le ministère de la Défense, a crée un insecte hybride à partir des deux espèces les plus dangereuses de criquets. Quand Maddy Rierdon, Sous Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, le découvre, elle ordonne la destruction des insectes. Mais l'armée en subtilise quelques spécimens qui parviennent à s'échapper. Etant génétiquement modifiés, ces locustes se reproduisent très rapidement et se déplacent à une vitesse hallucinante. Très vite, Deux essaims gigantesques se forment et menacent de dévorer toute la production céréalière des Etats Unis, soit un tiers des réserves mondiales risquant de provoquer une famine à l'échelle planétaire. C'est à Maddy Rierdon que revient la lourde tache d'éliminer ces ravageurs.