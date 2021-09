Les amants assassins (avec Michael Grant)

Missy et Mac, qui se sont rencontrés au lycée, doivent garder leur amour secret car Duncan, le père de Mac, désapprouve cette liaison. Duncan, coach de football américain, est un homme intransigeant et violent. Il frappe son fils lorsque celui-ci ne fait pas gagner son équipe. Quand Missy est acceptée à l'université de Stanford, elle propose à Mac de s'enfuir avec elle. Alors qu'ils sont sur le départ, Duncan les surprend et se met à battre Mac avec sa ceinture. Missy intervient pour sauver Mac mais ce faisant, elle tue accidentellement Duncan...