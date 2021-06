Les codes de l'apocalypse

Kate est une jeune chercheuse qui a découvert l'existence d'une arme à résonance qui pourrait provoquer la fin de monde entre de mauvaises mains. C'est avec l'aide de son mari Rob, professeur à l'université et spécialiste des failles sismiques et de sa fille qu'elle va tenter de neutraliser le dispositif Hellstorm, nom de cette arme secrète qui a déjà dévasté Paris, causant des centaines de milliers de morts. Kate, Rob, Jessie et Jake (le jeune étudiant de Rob) n'ont que quelques heures pour convaincre le gouvernement américain d'envoyer l'armée pour les aider à désactiver Hellstorm, dispositif secret défence dont ils refusent de reconnaitre l'existence. Heureusement pour elle, Kate peut compter sur l'aide d'un "agent infitré", Drew, qui va lui fournir des informations capitales pour convaincre le gouvernement d'envoyer des renforts près de la faille de San Andrea.