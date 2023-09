Les jumeaux Johnson : arnaqueurs de femmes

Louisa rencontre Steve durant un séminaire à Chicago. Alors qu'elle croit avoir trouvé l'amour, celui-ci ment sur son identité et profite d'elle. Lorsqu'elle découvre le pot aux roses, il est déjà trop tard. Steve a disparu. Après une période de déprime, et soutenue par sa mère et sa meilleure amie Brooke, Louisa décide de réagir en ouvrant un blog pour dire à tous qui est réellement Steve Johnson. Elle s'aperçoit que de nombreuses femmes ont été victimes de lui, dont Shania qui lui apprend qu'il a un frère jumeau, Mitch. En faisant des recherches, Louisa comprend que Mitch a les mêmes pratiques.