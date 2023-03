Les mauvais choix de ma fille

Jalouse de l'attention que reçoit sa meilleure amie en envoyant des selfies osés à un garçon, Regan, 14 ans, décide de faire de même avec un jeune homme qui lui plaît. Elle les montre aussi à Nate, qu'elle vient de rencontrer. Regan et Nate deviennent amis. Les parents de la jeune fille remarquent un changement dans sa personnalité. Pour lui éviter de commettre un acte qu'elle regrettera plus tard, ils décident d'établir des règles plus strictes à la maison. Quand Regan annonce à Nate qu'elle veut arrêter de le voir pour ne plus s'attirer de problèmes, le charmant jeune homme devient menaçant et l'emmène de force dans sa voiture. Ses parents doivent rapidement rassembler les indices éparpillés que Regan a laissés derrière elle pour la retrouver avant qu'il ne soit trop tard.