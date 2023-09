Les mères diaboliques

Après la mort de son mari dans un accident de voiture, Missy Clark retourne dans la ville de sa jeunesse pour prendre un nouveau départ avec sa fille, Arielle. Elle vient remplacer l'entraîneuse de l'équipe de cheerleading de son ancien lycée, décédée quelques mois plus tôt dans des circonstances suspectes. Mais tout le monde ne voit pas sa nomination d'un bon œil et Missy est rapidement confrontée à la jalousie de mères d'élèves, prêtes à tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Entre une équipe à reconstruire, la mesquinerie des mères, une adjointe aux compétences limitées et des disparitions suspectes, l'étau se resserre autour de Missy et la saison ne sera pas de tout repos...