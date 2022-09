Les petits meurtres de Ruby

Journaliste spécialisée dans les enquêtes consommation pour une chaîne de télévision, Ruby Herring part en compagnie de ses parents, de sa sœur Charlotte et du fiancé de cette dernière, pour une semaine de détente dans un hôtel de luxe (tenu par Derek, un copain de lycée de Ruby), où doit être célébré le dimanche le mariage de Charlotte. Le lendemain de leur arrivée, Sugar, une amie d’enfance de sa mère et pâtissière de renom, est découverte morte par sa nièce Megan (qui travaille pour elle) au bord d’un sentier de randonnée non loin de l’hôtel. Ruby, qui se promenait avec Charlotte à proximité, aide Megan à sortir Sugar de la rivière. Le lieutenant Jake Killian, de la police criminelle de Seattle, aidé des premières conclusions du médecin légiste Tommy Madden (un ami d’enfance de Ruby), conclut rapidement que le décès n’est pas accidentel. Sugar est la fondatrice de l’entreprise de pâtisserie Sugar & Sam avec son mari Sam, et elle a un certain nombre de rivaux et même d’ennemis dans la profession. Marchant sur les traces de son père, ancien journaliste d’investigation criminelle, Ruby se met en tête de se mêler de l’enquête (encouragée par Frank, son patron, qui compte sur le fait qu’elle se trouve au cœur du mystère), au grand dam de Killian, à qui elle confie quotidiennement ses intuitions, et qui la retrouve sans arrêt ‘dans ses pattes’. Le policier soupçonne d’abord Sam, qui semble très détaché et peu affecté par la mort de sa femme, et qui s’opposait au projet de Sugar de vendre la société à un grand groupe. Killian reporte son attention sur Marian, l’ancienne patronne de Sugar, qui était en procès contre elle (des témoins les ont vues se disputer), ainsi que contre son actuelle associée, et qui a un tempérament explosif. Mais Ruby exploite consciencieusement tous les indices, et malgré l’arrestation de Marian, qu’elle pense innocente, continue à chercher qui est le vrai coupable. Il s’avère que c’était Megan, qui jouait les nièces aimantes et reconnaissantes, mais qui haïssait sa tante, et a voulu l’empêcher de vendre la société, ce qui l’aurait privée de la carrière qu’elle commençait à se construire.