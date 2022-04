Les petits meurtres de Ruby

Journaliste spécialisée dans les enquêtes consommation pour une chaîne de télévision, Ruby Herring part en compagnie de ses parents, de sa sœur Charlotte et du fiancé de cette dernière, pour une semaine de détente dans un hôtel de luxe (tenu par Derek, un copain de lycée de Ruby), où doit être célébré le dimanche le mariage de Charlotte. Le lendemain de leur arrivée, Sugar, une amie d’enfance de sa mère et pâtissière de renom, est découverte morte par sa nièce Megan (qui travaille pour elle) au bord d’un sentier de randonnée non loin de l’hôtel.