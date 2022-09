Les petits meurtres de Ruby : prédiction mortelle

Ruby intègre la rubrique criminelle et profite du fait que la police rouvre de vieilles affaires classées pour enquêter sur le meurtre de Rose Vitello, une voyante assassinée dans son dépôt vente, un soir, il y a cinq ans. Elle reçoit un message anonyme posé sur son perron grâce auquel elle retrouve l'arme du crime. La nouvelle experte en balistique de la police, Dakota, l'amie de Tommy, lui permet de l'identifier. Elle interroge Henry Bards, l'ancien propriétaire de l'arme, à qui Rose a gâché la vie en disant à son ex-future femme, Sloan, qu'elle méritait mieux que lui. Elle interroge aussi le grand rival de Rose, Travis Trudd, un devin concurrent, à qui Rose avait fait vivre un enfer, et le capitaine Kirk, le dernier petit ami de Rose qui a un passé violent. Finalement, c'est Sloan qui a fait le coup. Elle n'a pas supporté de se rendre compte que Rose l'arnaquait depuis le début. Ruby retrouve également Luke, son ex-fiancé, qui vient en ville pour la réunion des anciens élèves de leur lycée, mais après quelques atermoiements, elle réalise qu'il n’est pas fait pour elle et se rapproche encore plus de Jake.