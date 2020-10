Les racines de l'amour

Aimie Roarke adore Ample Hills, sa ville, et elle travaille au service des Parcs et Loisirs de la mairie. Elle est toujours sur la brèche, elle organise des événements, fait signer des pétitions… et elle n’hésite pas à exprimer son désaccord avec le maire quand c’est nécessaire. C’est pour cela que lorsqu’elle apprend que ce dernier a engagé Kyle Sorensen pour faire couper le chêne centenaire de la ville, Aimie monte au créneau et décide de s’enchaîner à l’arbre. En effet, les racines de l’arbre perforent les canalisations et la municipalité n’a plus les moyens de payer les réparations, mais Aimie est prête à tout pour empêcher Kyle d’abattre l’arbre et elle a le soutien des habitants de la ville. Si Aimie est inflexible, c’est parce que cet arbre compte beaucoup pour elle. Elle allait souvent pique-niquer sous le chêne avec son père adoré qui a malheureusement succombé à une crise cardiaque quelques années plus tôt. Malgré leurs divergences d’opinions, Aimie et Kyle vont peu à peu apprendre à se connaître et à s’apprivoiser. Heureusement, Aimie va trouver une solution pour sauver l’arbre et les canalisations et elle va aussi trouver l’amour avec Kyle…