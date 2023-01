Les trois visages de ma mère

Après la mort soudaine de son père fortuné, Julie tente de renouer avec sa mère, Gail, dont elle s'était éloignée à cause de son instabilité. Mais l'état de sa mère semble avoir empiré. Elle comprend que sa fragilité vient du fait qu'elle souffre du trouble dissociatif de l'identité. Julie se rend compte que Gail est sous la coupe d'un certain Warren, avec qui elle envisage de se marier, et de Toni, une femme au passé douteux. Julie mène l'enquête et découvre que Toni et Warren sont de mèche. Ils manipulent Gail et ses multiples personnalités.