L'escroc qui m'a séduite

Tracy, cinquantenaire, vient de refaire sa vie avec Paul, un homme un peu plus jeune qu’elle et que sa fille, Jessica, apprécie très moyennement. En effet, celle-ci soupçonne le nouveau fiancé de sa mère de lui cacher des choses et d’avoir d’autres idées en tête. Ses doutes se confirment lorsqu’en fouillant dans les affaires de Paul, elle découvre que celui-ci a plusieurs identités. Confronté à ses propres mensonges, Paul parvient à convaincre Tracy qu’il a été forcé de changer d’identité pour échapper à son ex-femme, Shannon, qui le harcelait. Peu convaincue, Jessica demande à un détective privé d’enquêter sur Paul. Celui-ci découvre alors que l’ex-femme de Paul ne s’appelle pas Shannon, mais Scarlett Show. Jessica décide alors d’aller voir cette femme...