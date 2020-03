L'esprit d'une autre

Depuis son divorce, Rachel élève seule ses deux filles, Molly et Lizzie, l’aînée, âgée de seize ans. Un jour, elle déniche la maison de ses rêves et l’achète. Mais, très rapidement, Lizzie adopte un comportement étrange et Molly sent et voit une présence fantomatique. Rachel découvre qu’en 1953, une jeune mariée âgée de dix-sept ans, Greta, qui habitait cette maison, avait, un jour, disparu à tout jamais. Une photo de Greta est retrouvée et c’est précisément cette jeune fille qui apparaît régulièrement à Molly en essayant de lui faire passer un message. Aidée de son frère Marty, Rachel fouille la maison. Ils vont découvrir un squelette emmuré. Rachel pense que cette trouvaille va permettre à l’âme de Greta de trouver enfin la paix et de s’éloigner de la maison. Mais Lizzie représente la vie que Greta n’a pas pu vivre, alors Greta va s’approprier le corps de Lizzie et chasser l’âme de cette dernière. Conseillée par son amie Belle qui pense que rien n’est plus fort que le lien qui unit une fille à sa mère, Rachel va lutter de toutes ses forces pour chasser l’âme de Greta et permettre à Lizzie de reprendre possession de son corps.