L'étincelle de Glenwood

Jennifer et Danielle sont toujours aussi passionnées par leur métier et continuent de dénicher des petits trésors dans les vide-greniers ou les brocantes. Ayant dernièrement fait l’acquisition d’un lot lors d’une vente aux enchères, elles décident de louer un garde-meubles et s’adressent à Martin, le gérant d’une société de stockage. Mais quelques jours plus tard, celui-ci est retrouvé mort. Le lieutenant Frank Lynwood est appelé sur les lieux et Jennifer, avec son flair habituel, va lui être d’un grand secours. Elle va notamment lui parler d’un homme qui s’était violemment disputé avec Martin peu avant son décès alors qu’elle était présente, et lui apprendre que l’épouse du défunt avait récemment demandé le divorce. Pendant ce temps, Logan, le fils de Jennifer, découvre, enfouie dans une vieille bicyclette, une carte aux trésors qui va lui poser quelques soucis.