L'étrangère dans ma maison

Après l’assassinat de madame Maple, veuve, sa magnifique maison est mise en vente. Jules et Josh, un jeune couple qui achète des propriétés pour les rénover puis les revendre, tombe sous le charme de cette demeure et en fait l’acquisition. Ils souhaitent se faire aider par un décorateur d’intérieur pour ce chantier titanesque. Mais la jeune femme qu’ils vont recruter a bien des choses à cacher et un intérêt presque morbide pour cette maison…