Lettre à la future femme de mon mari

Amelia Sommers, experte en rangement et organisation, est très suivie sur son blog. Sa société, Squirrel, prospère. Malheureusement, parmi ses followers se cache un harceleur qui lui envoie d’inquiétants messages. Un jour, elle reçoit une lettre d’une certaine Liv, une femme mourante qui s’avère être l’épouse de son ex-petit ami, Mark. La jeune femme lui demande de prendre soin de son mari après sa mort. Amelia se rend aux obsèques et renoue des liens avec Mark. Elle lui propose de l’aider à faire du rangement dans les affaires de Liv. Un matin, Amelia découvre un écureuil mort dans le tiroir de son bureau. Elle fait appel à Mark, qui sécurise les lieux et lui conseille de changer les serrures.