Lettres au Père Noël

À l’approche de Noël, Monsieur Fuller, directeur des services postaux des Etats-Unis voit arriver Kristy North dans son établissement. Cette jeune femme prétend être envoyée par le siège social pour une mission spéciale : répondre à toutes les lettres adressées au père noël. Mais Fuller la soupçonne d’être là pour l’espionner et le surveiller. Matt Sanders, simple facteur, vit seul avec sa nièce Emily dont il a la garde depuis le décès de sa sœur et de son beau-frère. Il a abandonné sa carrière de musicien professionnel pour élever cette petite fille qui ne rêve que d’une chose : que son oncle soit heureux. Elle écrit donc au père noël pour lui demander de réaliser son vœu et entretient ainsi, sans le savoir, une correspondance avec Kristy. Fuller nomme Matt comme son directeur adjoint, et le charge de mener l’enquête sur les vraies raisons de la présence de Kristy.