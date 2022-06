L'héritage de la honte

A la mort de son père, Kerry se rend dans la demeure familiale avec sa fille, Ella, pour régler les détails de la succession. Une fois sur place, elle engage Michael, un artisan et ancien camarade de classe, pour effectuer des travaux de rénovation avant de vendre la propriété. Or, la fillette tombe sous le charme de l’endroit et convainc sa mère de conserver la maison et de s’y installer définitivement. C’est alors que débute une série d’accidents inexpliqués et de plus en plus inquiétants, à l’image du comportement de Michael…