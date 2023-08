L'homme qui m'a sauvé la vie

Heather est une jeune femme fraîchement divorcée de son ex-mari infidèle, Richard. Le père et la belle-mère d’Heather trouvent la mort dans l’incendie de leur maison. Heather retourne dans sa ville natale et retrouve sa sœur par alliance, Gwen. Les deux jeunes femmes ne se sont jamais appréciées. Gwen souhaite vider la maison de sa mère au plus vite, avec l’aide de son mari Jason, afin de la vendre. Heather propose son aide. Elle retrouve son vieux vélo et décide d’aller le faire réparer. Devant le magasin, elle retrouve Ben, un garçon qu'elle a brièvement fréquenté au lycée. Il est devenu pompier. Gwen part en randonnée, mais son vélo a un problème de frein et elle manque de tomber d’une falaise. Ben la sauve in extremis.